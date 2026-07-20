Россия резко изменила стратегию воздушных ударов: в США указали важную деталь

Российская армия изменила подход к массированным атакам по Украине, сделав главную ставку на баллистические ракеты. По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль сознательно расходует накопленные запасы высокоточного вооружения, поскольку считает такие удары более эффективными, чем применение беспилотников и крылатых ракет.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Как отмечают эксперты со ссылкой на данные украинских Воздушных сил и издания Милитарный, только в июле российские войска выпустили по территории Украины 107 баллистических ракет, а также 20 гиперзвуковых ракет "Циркон". При этом объем использованных боеприпасов превышает официально оцениваемые темпы их производства.

По информации Главного управления разведки Украины, российская оборонная промышленность ежемесячно способна выпускать около 60 ракет "Искандер-М" и примерно 40 ракет для комплексов С-400. В то же время, как подсчитали аналитики, за один месяц Россия использовала значительно больше баллистических средств поражения, чем производит за аналогичный период. Кроме того, в июле была израсходована почти две трети предполагаемого годового объема производства ракет "Циркон".

В ISW считают, что подобная стратегия объясняется стремлением Москвы повысить эффективность воздушных атак. Баллистические ракеты значительно сложнее перехватывать современными системами противовоздушной обороны, поэтому вероятность достижения целей остается выше, чем у беспилотников.

Одновременно аналитики зафиксировали заметное сокращение количества ударных дронов. Если в июне Россия запустила по Украине 5749 беспилотников, то в июле этот показатель снизился почти вдвое – до 2955. По мнению экспертов, Кремль перераспределяет ресурсы, концентрируясь на вооружении, которое способно наносить наиболее чувствительные удары по украинской инфраструктуре.

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