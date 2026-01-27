Росія прицільно вбила двох цивільних на Сумщині: чоловік і поранена жінка хотіли евакуюватись

Російські війська прицільно вбили двох цивільних на прикордонні Сумщини. Загарбники влучили по людях, коли вони намагалися евакуюватися.

Війська РФ вбили цивільних. Фото: з відкритих джерел

Загинуло подружжя з одного з прикордонних сіл Краснопільської громади, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, чоловік прямував у напрямку більш безпечної місцевості, перевозячи поранену дружину на санях.

"Під час руху російські військові атакували цивільних, усвідомлюючи, що перед ними – мирні люди. Від удару загинула 52-річна жінка. Згодом ще одним ударом FPV-дрона росіяни вбили її чоловіка. Цих людей могли врятувати. Але повторні атаки ворога забрали в них усі можливості дістатися порятунку. Це – черговий воєнний злочин росії", — зазначив Григоров.

Голова ОВА вкотре закликав мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію. Олег Григоров нагадав, що перебування на прикордонних територіях в умовах активності ворожих FPV-дронів – смертельно небезпечне.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія вдарила БПЛА по пасажирському поїзду “Барвінкове — Львів — Чоп” на Харківщині. За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання було перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На момент удару у поїзді перебував 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. Відомо про двох поранених — їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Видання "Коментарі" також писало, що минулий тиждень став для Харкова одним із найважчих за довгий час. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за сім днів зафіксовано 35 обстрілів. Ворог використовував увесь арсенал — ракети, КАБи та РСЗВ. Найскладнішою стала ніч на суботу, коли по місту було випущено відразу 25 "Шахедів". Внаслідок атак постраждали 46 людей, серед яких двоє дітей.