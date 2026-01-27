logo

Россия прицельно убила двух гражданских в Сумской области: мужчина и раненая женщина хотели эвакуироваться
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия прицельно убила двух гражданских в Сумской области: мужчина и раненая женщина хотели эвакуироваться

Мужчина направлялся в направлении более безопасной местности, перевозя раненую жену на санях.

27 января 2026, 19:10
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские войска прицельно убили двух гражданских на приграничные Сумщины. Захватчики попали по людям, когда они пытались эвакуироваться.

Россия прицельно убила двух гражданских в Сумской области: мужчина и раненая женщина хотели эвакуироваться

Войска РФ убили гражданских. Фото: из открытых источников

Погибли супруги из одного из пограничных сел Краснопольской громады, сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, мужчина направлялся в направлении более безопасной местности, перевозя раненую жену на санях.

"При движении российские военные атаковали гражданских, осознавая, что перед ними – мирные люди. От удара погибла 52-летняя женщина. Впоследствии еще одним ударом FPV-дрона россияне убили ее мужа. Этих людей могли спасти. Но повторные атаки врага отняли у них все возможности добраться до спасения. Это – очередное военное преступление России", — отметил Григоров.

Председатель ОВА еще раз призвал жителей приграничных общин не откладывать эвакуацию. Олег Григоров напомнил, что пребывание на приграничных территориях в условиях активности вражеских FPV-дронов смертельно опасно.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия ударила БПЛА по пассажирскому поезду Барвенково — Львов — Чоп на Харьковщине. По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание было перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

В момент удара в поезде находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. Известно о двух раненых — их вывела бригада поезда и дальше передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

Издание "Комментарии" также писало, что прошедшая неделя стала для Харькова одной из самых трудных за долгое время. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, за семь дней зафиксировано 35 обстрелов. Враг использовал весь арсенал — ракеты, КАБ и РСЗО. Самой сложной стала ночь на субботу, когда по городу было выпущено сразу 25 "Шахедов". В результате атак пострадали 46 человек, среди которых двое детей.



Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/1533
