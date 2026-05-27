Росія прекрасно знає: озвучено шокуючу заяву про дефіцит ракет ППО в Україні

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Україна відкрито повідомляє про нестачу ракет для систем протиповітряної оборони та не приховує цю інформацію від суспільства й міжнародних партнерів.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю для Radio NV він зазначив, що дефіцит ракет до ППО є постійною проблемою через регулярні масовані атаки Росії. За його словами, українська система протиповітряної оборони змушена працювати у надзвичайно інтенсивному режимі, адже ворог практично безперервно застосовує ракети та дрони для ударів по українських містах і критичній інфраструктурі.

Ігнат підкреслив, що запаси ракет потребують постійного поповнення, а допомоги від західних партнерів не завжди достатньо для повного покриття потреб української ППО. Саме тому Україна змушена відкрито говорити про існуючі труднощі та регулярно порушувати це питання на міжнародному рівні.

Він також наголосив, що Росія й без офіційних заяв добре орієнтується у приблизних обсягах постачання західного озброєння Україні. За словами Ігната, противник має можливість аналізувати темпи використання ракет та обсяги військової допомоги, тому приховати загальну ситуацію практично неможливо.

Окремо представник Повітряних сил зазначив, що публічна комунікація необхідна не лише для інформування громадян, а й для постійного нагадування союзникам про нагальні потреби України в засобах ППО. Він підкреслив, що українські військові вже продемонстрували високу ефективність у використанні сучасних систем, зокрема Patriot, однак навіть найкраща техніка потребує регулярного поповнення боєкомплекту.

За словами Ігната, після кожної масштабної атаки виникає потреба швидко відновлювати запаси ракет, щоб система ППО могла й надалі ефективно захищати українське небо. Саме тому Україна продовжує закликати партнерів посилювати підтримку та збільшувати поставки необхідного озброєння.

"Коментарі" вже писали, що Росія нібито продовжує перекидати певні ресурси до прикордонних районів на напрямку Україна–Білорусь, що в інформаційному просторі періодично породжує припущення про можливу підготовку нового удару по Києву з північного напрямку. Ситуацію прокоментував військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.