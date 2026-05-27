Россия прекрасно знает: озвучено шокирующее заявление о дефиците ракет ПВО в Украине

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Украина открыто сообщает о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и не скрывает эту информацию от общества и международных партнеров.

В интервью для Radio NV он отметил, что дефицит ракет к ПВО является постоянной проблемой из-за регулярных массированных атак России. По его словам, украинская система противовоздушной обороны вынуждена работать в очень интенсивном режиме, ведь враг практически непрерывно применяет ракеты и дроны для ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Игнат подчеркнул, что запасы ракет нуждаются в постоянном пополнении, а помощи от западных партнеров не всегда достаточно для полного покрытия потребностей украинского ПВО. Именно поэтому Украина вынуждена открыто говорить о существующих трудностях и регулярно поднимать этот вопрос на международном уровне.

Он также подчеркнул, что Россия без официальных заявлений хорошо ориентируется в приблизительных объемах поставок западного вооружения Украине. По словам Игната, у противника есть возможность анализировать темпы использования ракет и объемы военной помощи, поэтому скрыть общую ситуацию практически невозможно.

Отдельно представитель Воздушных сил отметил, что публичная коммуникация необходима не только для информирования граждан, но и для постоянного напоминания союзникам о неотложных потребностях Украины в средствах ПВО. Он подчеркнул, что украинские военные уже продемонстрировали высокую эффективность в использовании современных систем, в частности Patriot, однако даже самая лучшая техника нуждается в регулярном пополнении боекомплекта.

По словам Игната, после каждой масштабной атаки возникает необходимость быстро восстанавливать запасы ракет, чтобы система ПВО могла и дальше эффективно защищать украинское небо. Поэтому Украина продолжает призывать партнеров усиливать поддержку и увеличивать поставки необходимого вооружения.

