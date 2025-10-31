Росія пошкодила важливі для ядерної безпеки України підстанції: реакція МАГАТЕ

МАГАТЕ повідомило, що через військові дії Росії пошкоджено підстанції, важливі для ядерної безпеки України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

МАГАТЕ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, сьогодні вранці МАГАТЕ отримало інформацію про військову діяльність в Україні, яка призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту.

Після цього команди МАГАТЕ на Южно-Українській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі. Команді ХАЕС також довелося знаходитись у готелі кілька годин сьогодні вранці.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними і постійно присутніми", — сказав Генеральний директор Гроссі.

Він також знову закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід'ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав як Сполучені Штати Америки, так і Росію не проводити нових ядерних випробувань.

Під час візиту до Сирії у четвер Вадефуля попросили прокоментувати ініціативу Трампа щодо негайного запуску програми випробування ядерної зброї. За словами міністра, Берлін поки не до кінця зрозумів, що саме мав на увазі президент США.

"Те, що оголосив президент Трамп, є, ймовірно, реакцією на те, що Росія в минулому використала системи з ядерним двигуном", — зазначив голова німецького зовнішньополітичного відомства.

Глава МЗС додав, що уряд Німеччини ще має обговорити це питання з адміністрацією США.



