Россия повредила важные для ядерной безопасности Украины подстанции: реакция МАГАТЭ

МАГАТЭ сообщило, что из-за военных действий России повреждены подстанции, важные для ядерной безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

МАГАТЭ. Фото: из открытых источников

Отмечается, сегодня рано утром МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети. Команде ХАЭС также пришлось находиться в гостинице несколько часов сегодня утром.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют", — сказал Генеральный директор Гросси.

Он также вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал как Соединенные Штаты Америки, так и Россию не проводить новых ядерных испытаний.

Во время визита в Сирию в четверг Вадефуля попросили прокомментировать инициативу Трампа по немедленному запуску программы испытания ядерного оружия. По словам министра, Берлин пока не до конца понял, что именно имел в виду президент США.

"То, что объявил президент Трамп, является, вероятно, реакцией на то, что Россия в прошлом использовала системы с ядерным двигателем", — отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что правительство Германии еще предстоит обсудить этот вопрос с администрацией США.



