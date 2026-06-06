Росія полює на українських дітей: як українські підлітки стають агентами Кремля

Російські спецслужби дедалі активніше використовують підлітків для виконання розвідувальних та диверсійних завдань проти України. За даними українських правоохоронців, у 2025 році неповнолітні становили 21% усіх затриманих за співпрацю з Росією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Вербування у телефоні. Фото: із відкритих джерел

Як зазначається у публікації, вербування молоді відбувається переважно через популярні інтернет-платформи – Telegram, TikTok, Discord, Facebook та навіть онлайн-ігри. Підліткам пропонують легкий заробіток, найчастіше у криптовалюті, за виконання різних доручень.

Спочатку завдання виглядали відносно безневинно: збирання інформації, розклеювання пропагандистських листівок або підпали об'єктів. Однак згодом характер доручень став значно небезпечнішим. Неповнолітніх почали залучати до стеження за військовими об'єктами, збирання координат для ударів і навіть виготовлення вибухових пристроїв.

Одним із найбільш показових випадків стало затримання під Харковом двох підлітків віком 15 та 16 років. За даними СБУ, вони фотографували позиції української протиповітряної оборони, вважаючи, що беруть участь у своєрідному інтернет-квесті. Отримані дані згодом використовували російська сторона для завдання ударів по місту.

Українські спецслужби повідомляють, що наймолодшою дитиною, яку намагалися залучити до диверсійної діяльності, виявився 11-річний хлопчик.

Експерти попереджають, що ця проблема вже перестала бути виключно українською. За інформацією європейських правоохоронних структур та Європолу, аналогічні схеми вербування підлітків фіксуються у Польщі, країнах Балтії, Нідерландах та Великій Британії.

Фахівці з безпеки вважають, що використання неповнолітніх для шпигунства та диверсій стає новою загрозою для Європи. Підлітки дедалі частіше виявляються мішенню для спецслужб, які використовують довірливість молоді та їхню активність у цифровому просторі для досягнення власних цілей.

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