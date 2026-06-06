Россия охотится на украинских детей: как украинские подростки стают агентами Кремля

Российские спецслужбы все активнее используют подростков для выполнения разведывательных и диверсионных задач против Украины. По данным украинских правоохранителей, в 2025 году несовершеннолетние составили 21% всех задержанных за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Вербовка в телефоне. Фото: из открытых источников

Как отмечается в публикации, вербовка молодежи происходит преимущественно через популярные интернет-платформы – Telegram, TikTok, Discord, Facebook и даже онлайн-игры. Подросткам предлагают легкий заработок, чаще всего в криптовалюте, за выполнение различных поручений.

Первоначально задания выглядели относительно безобидно: сбор информации, расклейка пропагандистских листовок или поджоги объектов. Однако впоследствии характер поручений стал значительно опаснее. Несовершеннолетних начали привлекать к слежке за военными объектами, сбору координат для ударов и даже изготовлению взрывных устройств.

Одним из наиболее показательных случаев стало задержание под Харьковом двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. По данным СБУ, они фотографировали позиции украинской противовоздушной обороны, считая, что участвуют в своеобразном интернет-квесте. Полученные данные впоследствии использовались российской стороной для нанесения ударов по городу.

Украинские спецслужбы сообщают, что самым младшим ребенком, которого пытались вовлечь в диверсионную деятельность, оказался 11-летний мальчик.

Эксперты предупреждают, что эта проблема уже перестала быть исключительно украинской. По информации европейских правоохранительных структур и Европола, аналогичные схемы вербовки подростков фиксируются в Польше, странах Балтии, Нидерландах и Великобритании.

Специалисты по безопасности считают, что использование несовершеннолетних для шпионажа и диверсий становится новой угрозой для Европы. Подростки все чаще оказываются мишенью для спецслужб, которые используют доверчивость молодежи и их активность в цифровом пространстве для достижения собственных целей.

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