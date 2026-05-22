Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія погрожує новими ударами по Україні: заява Пєскова
Росія погрожує новими ударами по Україні: заява Пєскова

Через «прильот» в Луганській області Пєсков заявив про «покарання» для України

22 травня 2026, 12:33
Недилько Ксения

Унаслідок повітряного удару із застосуванням безпілотних літальних апаратів у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області зафіксовано масштабні руйнування навчального закладу та значну кількість жертв. Будівля зазнала критичних пошкоджень.

"Будівля коледжу практично склалася", — повідомив очільник окупаційної адміністрації так званої "ЛНР" Леонід Пасічник, описуючи масштаби руйнувань конструкції.

Наразі надходять перші дані про загиблих та поранених громадян унаслідок цього інциденту. Кількість постраждалих вимірюється десятками людей.

"Попередньо, загинули 4 людини", — повідомила депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова. Своєю чергою, коментуючи поточну ситуацію з пораненими, Пасічник зазначив, що "кількість постраждалих збільшилася до 39".

На подію оперативно відреагували в керівництві країни-агресора, виступивши зі звинуваченнями на адресу української сторони та вимагаючи притягнення до відповідальності.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав удар по коледжу в Старобільську "жахливим злочином київського режиму". Він також окремо додав, що "київський режим, відповідальний за удар по коледжу в Старобільську, має понести покарання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор планує зупинити повномасштабну агресію проти України вже до кінця поточного року. Проте очільник Кремля погоджується на це виключно на власних жорстких умовах, які він зможе продемонструвати російському суспільству як тріумф.

"Путін хоче завершити війну з Україною до кінця року", — повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела. Аналізуючи настрої в оточенні диктатора, журналісти зазначають, що "у Кремлі дедалі більше чиновників вважають, що війна зайшла в глухий кут і не має очевидного сценарію завершення".



