Унаслідок повітряного удару із застосуванням безпілотних літальних апаратів у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області зафіксовано масштабні руйнування навчального закладу та значну кількість жертв. Будівля зазнала критичних пошкоджень.

Дмитро Пєсков

"Будівля коледжу практично склалася", — повідомив очільник окупаційної адміністрації так званої "ЛНР" Леонід Пасічник, описуючи масштаби руйнувань конструкції.

Наразі надходять перші дані про загиблих та поранених громадян унаслідок цього інциденту. Кількість постраждалих вимірюється десятками людей.

"Попередньо, загинули 4 людини", — повідомила депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова. Своєю чергою, коментуючи поточну ситуацію з пораненими, Пасічник зазначив, що "кількість постраждалих збільшилася до 39".

На подію оперативно відреагували в керівництві країни-агресора, виступивши зі звинуваченнями на адресу української сторони та вимагаючи притягнення до відповідальності.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав удар по коледжу в Старобільську "жахливим злочином київського режиму". Він також окремо додав, що "київський режим, відповідальний за удар по коледжу в Старобільську, має понести покарання".

