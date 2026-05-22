Главная Новости Общество Война с Россией Россия угрожает новыми ударами по Украине: заявление Пескова
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия угрожает новыми ударами по Украине: заявление Пескова

Из-за «прилета» в Луганской области Песков заявил о «наказании» для Украины

22 мая 2026, 12:33
Недилько Ксения

В результате воздушного удара с применением беспилотных летательных аппаратов во временно оккупированном Старобельске Луганской области зафиксированы масштабные разрушения учебного заведения и значительное количество жертв. Здание получило критические повреждения.

Россия угрожает новыми ударами по Украине: заявление Пескова

Дмитрий Песков

"Здание колледжа практически сложилось", — сообщил глава оккупационной администрации так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник, описывая масштабы разрушений конструкции.

В настоящее время поступают первые данные о погибших и раненых гражданах в результате этого инцидента. Число пострадавших измеряется десятками человек.

"Предварительно погибли 4 человека", — сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. В свою очередь, комментируя текущую ситуацию с ранеными, Пасечник отметил, что "количество пострадавших увеличилось до 39".

Событие оперативно отреагировали в руководстве страны-агрессора, выступив с обвинениями в адрес украинской стороны и требуя привлечения к ответственности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал удар по колледжу в Старобельске "ужасным преступлением киевского режима". Он также особо добавил, что "киевский режим, ответственный за удар по колледжу в Старобельске, должен понести наказание".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор планирует остановить полномасштабную агрессию против Украины уже к концу текущего года. Однако глава Кремля соглашается на это исключительно на жестких условиях, которые он сможет продемонстрировать российскому обществу как триумф.

"Путин хочет завершить войну с Украиной до конца года", — сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Анализируя настроения в окружении диктатора, журналисты отмечают, что "в Кремле все больше чиновников считают, что война зашла в тупик и не имеет очевидного сценария завершения".



