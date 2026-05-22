В результате воздушного удара с применением беспилотных летательных аппаратов во временно оккупированном Старобельске Луганской области зафиксированы масштабные разрушения учебного заведения и значительное количество жертв. Здание получило критические повреждения.

Дмитрий Песков

"Здание колледжа практически сложилось", — сообщил глава оккупационной администрации так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник, описывая масштабы разрушений конструкции.

В настоящее время поступают первые данные о погибших и раненых гражданах в результате этого инцидента. Число пострадавших измеряется десятками человек.

"Предварительно погибли 4 человека", — сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. В свою очередь, комментируя текущую ситуацию с ранеными, Пасечник отметил, что "количество пострадавших увеличилось до 39".

Событие оперативно отреагировали в руководстве страны-агрессора, выступив с обвинениями в адрес украинской стороны и требуя привлечения к ответственности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал удар по колледжу в Старобельске "ужасным преступлением киевского режима". Он также особо добавил, что "киевский режим, ответственный за удар по колледжу в Старобельске, должен понести наказание".

