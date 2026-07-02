Росія почала бити по Києву новою зброєю: розвідка розкрила деталі

Російські війська продовжують застосовувати проти України нову крилату ракету S8000 "Бандероль", яка поєднує особливості безпілотника-камікадзе і високоточного ракетного озброєння. Незважаючи на відносно просту конструкцію, фахівці вважають її потенційно небезпечною через можливість масового виробництва та застосування.

Ракета РФ Бандероль. Фото: з відкритих джерел

Як відзначають аналітики Defense Express, концепція нової розробки нагадує українські ракети-дрони "Паляниця" та "Ад", проте відрізняється меншими розмірами та бойовою частиною. Перші відомості про ракету з'явилися ще наприкінці 2024 після випробувань на російському полігоні "Капустін Яр".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "Бандероль" має дальність польоту до 500 кілометрів, здатна розвивати швидкість до 650 км/год та оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою понад 114 кілограмів. Основним носієм нового озброєння вважається безпілотник "Оріон", проте російські військові також адаптують ракету для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Українська розвідка встановила, що виробництвом S8000 займається російська компанія "Кронштадт", яка під міжнародними санкціями. При цьому в конструкції ракети виявлено велику кількість зарубіжних компонентів. Серед них китайський реактивний двигун, японські акумулятори, південнокорейські сервоприводи, американські електронні елементи, швейцарські мікроконтролери, а також обладнання австралійського та китайського походження.

За оцінкою фахівців, наявність імпортних деталей свідчить про обхід санкційних обмежень, що триває. Водночас експерти звертають увагу, що завдяки порівняно невисокій вартості виробництва та високій маневреності "Бандероль" може стати одним із інструментів для завдання масованих ударів по українській території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Київ у вогні та диму: страшні наслідки атаки РФ.



