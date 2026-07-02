Россия начала бить по Киеву новым оружием: разведка раскрыла детали

Российские войска продолжают применять против Украины новую крылатую ракету S8000 "Бандероль", которая сочетает в себе особенности беспилотника-камикадзе и высокоточного ракетного вооружения. Несмотря на относительно простую конструкцию, специалисты считают ее потенциально опасной из-за возможности массового производства и применения.

Ракета РФ Бандероль. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики Defense Express, концепция новой разработки напоминает украинские ракеты-дроны "Паляниця" и "Пекло", однако отличается меньшими размерами и боевой частью. Первые сведения о ракете появились еще в конце 2024 года после испытаний на российском полигоне "Капустин Яр".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, "Бандероль" имеет дальность полета до 500 километров, способна развивать скорость до 650 км/ч и оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой более 114 килограммов. Основным носителем нового вооружения считается беспилотник "Орион", однако российские военные также адаптируют ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Украинская разведка установила, что производством S8000 занимается российская компания "Кронштадт", находящаяся под международными санкциями. При этом в конструкции ракеты обнаружено большое количество зарубежных компонентов. Среди них – китайский реактивный двигатель, японские аккумуляторы, южнокорейские сервоприводы, американские электронные элементы, швейцарские микроконтроллеры, а также оборудование австралийского и китайского происхождения.

По оценке специалистов, наличие импортных деталей свидетельствует о продолжающемся обходе санкционных ограничений. Одновременно эксперты обращают внимание, что благодаря сравнительно невысокой стоимости производства и высокой маневренности "Бандероль" может стать одним из инструментов для нанесения массированных ударов по украинской территории.

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