Росія почала атакувати Україну дронами зі збідненим ураном: СБУ розкрила деталі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Служба безпеки України заявила про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках російського ударного дрона, який атакував Чернігівську область у квітні 2026 року. За даними слідства, у бойовій частині ракети, встановленої на безпілотнику "Герань-2", містилися елементи зі збідненого урану.
Росія почала атакувати Україну дронами зі збідненим ураном. Фото: СБУ
Як пише СБУ, йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", знайдені поблизу селища Камка після атаки в ніч на 7 квітня. За інформацією СБУ, російські війська використовують такі ракети для ураження української авіації, яка перехоплює дрони під час масованих атак.
Під час радіаційної розвідки поблизу уламків зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мікрозівертів на годину, що суттєво перевищує природний фон. У спецслужбі наголошують, що такий рівень може становити загрозу для здоров’я людей у разі тривалого контакту.
СБУ заявила про дрони РФ зі збідненим ураном
СБУ спільно з ДСНС та підрозділами Сил оборони перевела бойову частину ракети у безпечний стан і транспортувала її до спеціального сховища радіоактивних відходів.
Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
Росія почала атакувати Україну дронами зі збідненим ураном
У СБУ також закликали громадян не наближатися до уламків ракет чи дронів, особливо якщо вони пошкоджені або згорілі. У разі виявлення підозрілих уламків українців просять негайно повідомляти відповідні служби: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національну поліцію – 102.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії почали використовувати "православне ППО" для захисту від атаки дронів.