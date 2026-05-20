Росія почала атакувати Україну дронами зі збідненим ураном: СБУ розкрила деталі

Служба безпеки України заявила про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках російського ударного дрона, який атакував Чернігівську область у квітні 2026 року. За даними слідства, у бойовій частині ракети, встановленої на безпілотнику "Герань-2", містилися елементи зі збідненого урану.

Росія почала атакувати Україну дронами зі збідненим ураном. Фото: СБУ

Як пише СБУ, йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", знайдені поблизу селища Камка після атаки в ніч на 7 квітня. За інформацією СБУ, російські війська використовують такі ракети для ураження української авіації, яка перехоплює дрони під час масованих атак.

Під час радіаційної розвідки поблизу уламків зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мікрозівертів на годину, що суттєво перевищує природний фон. У спецслужбі наголошують, що такий рівень може становити загрозу для здоров’я людей у разі тривалого контакту.

СБУ заявила про дрони РФ зі збідненим ураном

СБУ спільно з ДСНС та підрозділами Сил оборони перевела бойову частину ракети у безпечний стан і транспортувала її до спеціального сховища радіоактивних відходів.

"За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238", — повідомляє СБУ.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Росія почала атакувати Україну дронами зі збідненим ураном

У СБУ також закликали громадян не наближатися до уламків ракет чи дронів, особливо якщо вони пошкоджені або згорілі. У разі виявлення підозрілих уламків українців просять негайно повідомляти відповідні служби: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національну поліцію – 102.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії почали використовувати "православне ППО" для захисту від атаки дронів.