Россия начала атаковать Украину дронами с обедненным ураном: СБУ раскрыла детали

Служба безопасности Украины заявила об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках российского ударного дрона, атаковавшего Черниговскую область в апреле 2026 года. По данным следствия, в боевой части ракеты, установленной на беспилотнике "Герань-2", содержались элементы из обедненного урана.

Фото: СБУ

Как пишет СБУ, речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", найденных вблизи поселка Камка после атаки в ночь на 7 апреля. По информации СБУ, российские войска используют такие ракеты для поражения украинской авиации, перехватывающей дроны во время массированных атак.

Во время радиационной разведки вблизи обломков зафиксировали уровень гамма-излучения 12 микрозивертов в час, что существенно превышает естественный фон. В спецслужбе подчеркивают, что такой уровень может представлять угрозу здоровью людей в случае длительного контакта.

СБУ совместно с ГСЧС и подразделениями Сил обороны перевела боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировала ее в специальное хранилище радиоактивных отходов.

"По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поразительные элементы из обедненного урана идентифицированы как Уран-235 и Уран-238", — сообщает СБУ.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях. Расследование осуществляется под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

В СБУ также призвали граждан не приближаться к обломкам ракет или дронов, особенно если они повреждены или сгорели. В случае обнаружения подозрительных обломков украинцев просят немедленно сообщать соответствующие службы: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальную полицию – 102.

