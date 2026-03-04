Росія планує окупацію Одеської області: озвучено важливе застереження щодо планів Кремля

Російське військове керівництво продовжує встановлювати нереалістичні терміни для своїх операцій, які не відповідають реальним можливостям збройних сил РФ, зазначають аналітики Інститут вивчення війни (ISW). Така практика підтверджується заявою президента України Володимир Зеленський про плани Москви на 2025–2027 роки, які передбачають захоплення всієї Донецької та Луганської областей, просування у Запорізькій та Херсонській і повний контроль над Одеською областю.

Фото: з відкритих джерел

"Конкретні терміни російського військового командування для виконання цих цілей протягом трирічного періоду неясні. Плани Росії продовжувати атаки на півдні України демонструють незацікавленість Кремля в заморожуванні фронту в Запорізькій та Херсонській областях, а російські цілі в Одеській області свідчать про те, що Кремль зберігає територіальні амбіції поза межами п’яти українських регіонів, які Росія незаконно анексувала", — йдеться у звіті.

Разом із тим, експерти сумніваються, що РФ зможе навіть наблизитися до Одеси, не кажучи вже про захоплення всієї області. ISW підкреслює, що російське командування часто встановлює нереалістичні терміни, що видно ще з планів захопити Київ за кілька днів у лютому 2022 року.

"Російське військове командування неодноразово встановлювало терміни захоплення всієї Донецької області, але війська зазнавали невдачі. Витративши значні ресурси та людський потенціал, вони не досягли помітного прогресу за останні чотири роки", – додають аналітики.

