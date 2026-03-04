logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует оккупацию Одесской области: озвучена важная оговорка относительно планов Кремля

Эти планы России демонстрируют, что ее амбиции выходят за пределы пяти украинских областей.

4 марта 2026, 10:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российское военное руководство продолжает устанавливать нереалистичные термины для своих операций, не соответствующих реальным возможностям вооруженных сил РФ, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). Такая практика подтверждается заявлением президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы на 2025-2027 годы, которые предусматривают захват всей Донецкой и Луганской областей, продвижение в Запорожской и Херсонской и полный контроль над Одесской областью.

"Конкретные сроки российского военного командования для выполнения этих целей в течение трехлетнего периода неясны. Планы России продолжать атаки на юге Украины демонстрируют незаинтересованность Кремля в замораживании фронта в Запорожской и Херсонской областях, а российские цели в Одесской области свидетельствуют о том, что Кремль сохраняет территориальные границы. аннексировала", — говорится в отчете.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что РФ сможет даже приблизиться к Одессе, не говоря уже о захвате всей области. ISW подчеркивает, что российское командование часто устанавливает нереалистичные термины, которые видны еще из планов захватить Киев за несколько дней в феврале 2022 года.

"Российское военное командование неоднократно устанавливало сроки захвата всей Донецкой области, но войска терпели неудачу. Потратив значительные ресурсы и человеческий потенциал, они не достигли заметного прогресса за последние четыре года", – добавляют аналитики.

Портал "Комментарии" ранее писал, что из-за эффективного противодействия украинских войск "Шахедам" над населенными пунктами Россия изменила тактику и переориентировала удары на позиции ВСУ на передовой. Об этом в комментарии сообщил эксперт по военным радиотехнологиям и советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом Флэш.



