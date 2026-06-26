Росія підготувалася до потужного удару по Україні: озвучено страшне попередженння про дату

Останнім часом Росія скоротила масштаб комбінованих повітряних атак по Україні, однак це не свідчить про зменшення загрози. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua заявив, що російська армія вже має достатньо ресурсів для нового масованого удару, а пауза, найімовірніше, пов'язана не з браком озброєння, а з політичними чинниками.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Росія накопичила необхідний запас ракет і безпілотників, а останні польоти винищувачів МіГ-31 та стратегічних бомбардувальників Ту-95 можуть свідчити про підготовку екіпажів до майбутніх бойових завдань.

Жданов вважає, що всередині Кремля триває боротьба між прихильниками подальшої ескалації та тими, хто через економічні труднощі виступає за зниження інтенсивності війни. Саме від цього, на його думку, залежить рішення про новий масштабний удар.

Експерт також звернув увагу, що останнім часом Володимир Путін частіше згадує про можливість переговорів, хоча й наполягає на власних умовах. Водночас у російському військовому керівництві, за словами Жданова, зростає вплив тих, хто намагається донести до Кремля реальний стан економіки та ситуацію на фронті.

Коментуючи військовий потенціал РФ, експерт зазначив, що, за даними української розвідки, Росія має до тисячі ракет різних типів і продовжує нарощувати їхнє виробництво. Також, за його оцінкою, російські підприємства без суттєвих перебоїв випускають ударні безпілотники, що дозволяє щодня поповнювати їхній запас.

Жданов не назвав конкретної дати нової атаки, однак наголосив, що військових перешкод для її проведення немає. На його думку, якщо в Кремлі переважать прихильники жорсткої лінії, масований ракетно-дроновий удар може бути завданий у будь-який момент.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Нікополі Дніпропетровської області російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному мікроавтобусу. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 12 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.