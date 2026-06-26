Россия подготовилась к мощному удару по Украине: озвучено страшное предупреждение о дате

В последнее время Россия сократила масштабы комбинированных воздушных атак по Украине, однако это не свидетельствует об уменьшении угрозы. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua заявил, что у российской армии уже достаточно ресурсов для нового массированного удара, а пауза, вероятнее всего, связана не с нехваткой вооружения, а с политическими факторами.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Россия накопила необходимый запас ракет и беспилотников, а последние полеты истребителей МиГ-31 и стратегических бомбардировщиков Ту-95 могут свидетельствовать о подготовке экипажей к будущим боевым задачам.

Жданов считает, что внутри Кремля продолжается борьба между сторонниками дальнейшей эскалации и теми, кто из-за экономических трудностей выступает за снижение интенсивности войны. Именно от этого, по его мнению, зависит решение о новом масштабном ударе.

Эксперт также обратил внимание, что в последнее время Владимир Путин чаще упоминает возможность переговоров, хотя и настаивает на собственных условиях. В то же время, в российском военном руководстве, по словам Жданова, растет влияние тех, кто пытается донести до Кремля реальное состояние экономики и ситуацию на фронте.

Комментируя военный потенциал РФ, эксперт отметил, что, по данным украинской разведки, у России есть до тысячи ракет разных типов и продолжает наращивать их производство. Также, по его оценке, российские предприятия без существенных перебоев производят ударные беспилотники, что позволяет ежедневно пополнять их запас.

Жданов не назвал конкретную дату новой атаки, однако подчеркнул, что военных препятствий для ее проведения нет. По его мнению, если в Кремле преобладают сторонники жесткой линии, массированный ракетно-дроновый удар может быть нанесен в любой момент.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Никополе Днепропетровской области российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому микроавтобусу. В результате атаки погибли два человека, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.