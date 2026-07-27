Росія перейшла на абсолютно нову тактику ударів: українців прямо попередили про найгірше

Російська армія останнім часом суттєво змінила підхід до масованих повітряних атак по Україні. Якщо раніше окупанти переважно використовували крилаті ракети, то тепер дедалі частіше роблять ставку на балістичне озброєння. Лише за останній тиждень українські військові зафіксували понад 50 запусків балістичних ракет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, сьогодні Росія активно застосовує ракети "Іскандер-М", С-400 та "Циркон", тоді як частка крилатих ракет у повітряних атаках помітно скоротилася.

Водночас аналіз уламків збитих ракет свідчить, що вони мають зовсім недавні дати виробництва. Це, за словами Ігната, може вказувати на проблеми російського військово-промислового комплексу з накопиченням значних запасів озброєння.

Представник Повітряних сил зазначив, що однією з причин таких труднощів є систематичні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та підприємствах, які виробляють компоненти для ракетної техніки.

Ще однією особливістю нової тактики РФ стало зміщення часу ракетних атак. Якщо раніше балістичні удари найчастіше здійснювалися вночі, то тепер окупанти дедалі частіше запускають ракети вранці або вдень.

"Ворог змінює часові рамки ударів, щоб досягти раптовості. Якщо всі звикли, що балістика летить уночі, то тепер удари можуть бути о 9-й ранку чи навіть опівдні", – пояснив Ігнат.

Водночас тактика застосування ударних безпілотників залишається незмінною. Російські війська продовжують практично щоночі запускати по Україні дрони-камікадзе типу Shahed, намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія, ймовірно, готується до нової хвилі масованих повітряних ударів по Україні. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що останнім часом окупанти значно скоротили використання ударних безпілотників, що може свідчити про їх накопичення.