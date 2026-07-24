РФ накопичила весь арсенал зброї: тривожна заява про новий страшний удар



















Росія, ймовірно, готується до нової хвилі масованих повітряних ударів по Україні. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що останнім часом окупанти значно скоротили використання ударних безпілотників, що може свідчити про їх накопичення.

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За словами експерта, нинішня інтенсивність запусків не відповідає можливостям російського виробництва.

"Дуже мало використовується безпілотників. Це означає, що йде накопичення. Уже, можливо, більше тисячі безпілотників", – сказав Світан.

Він вважає, що головна загроза полягає не лише у кількості дронів, а й у можливості застосувати їх кількома хвилями протягом короткого часу.

"Вони можуть почати з вечора п'ятниці й до понеділка запустити кілька тисяч безпілотників по наших цілях", – попередив експерт.

На думку Світана, російська армія вже змінила тактику ударів. Якщо раніше основними цілями були окремі військові об'єкти, то зараз окупанти дедалі частіше атакують паливну, енергетичну та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись створити максимальні проблеми для України.

Експерт також звернув увагу, що Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників і продовжує активно застосовувати крилаті та балістичні ракети.

Роман Світан прогнозує, що найближчими днями Росія може здійснити до трьох хвиль комбінованих атак. За його оцінкою, кожна з них здатна включати до тисячі ударних безпілотників і до сотні ракет, приблизно порівну крилатих і балістичних.

Серед найімовірніших цілей ворога експерт назвав Київ, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

"Треба бути повністю готовими до серйозного удару. Це не апокаліпсис, але загроза є цілком реальною", – підсумував Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що Міністерство оборони РФ виступило із заявою щодо ракетного удару по Київській області, намагаючись пояснити атаку по об'єкту, де проходила виставка озброєння.