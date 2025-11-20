logo_ukra

Росія передала Україні ще тисячу тіл загиблих: експерти приступають до ідентифікації
Росія передала Україні ще тисячу тіл загиблих: експерти приступають до ідентифікації

Росіяни передали Україні тисячу тіл, які, за твердженням ворога, належать українським військовим

20 листопада 2025, 13:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Україну повернули ще тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. 

Росія передала Україні ще тисячу тіл загиблих: експерти приступають до ідентифікації

Передача тіл загиблих. Фото: з відкритих джерел

Тепер експерти та слідчі українських правоохоронних органів мають провести необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані останки. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.  

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

Сприяв у поверненні тіл також Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші військові й цивільні структури.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", у серпні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Раніше портал "Коментарі" писав, що журналістам показали процес репатріації та ідентифікації тіл загиблих. Як саме Росія знущається з пам’яті полеглих, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. За його словами, Росія передає тіла загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Подекуди останки фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин.



Джерело: https://t.me/Koord_shtab/16325
