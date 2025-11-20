logo

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших: эксперты приступают к идентификации
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших: эксперты приступают к идентификации

Россияне передали Украине тысячу тел, которые, по утверждению врага, принадлежат украинским военным

20 ноября 2025, 13:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Украину вернули еще тысячу тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших: эксперты приступают к идентификации

Передача тел погибших. Фото: из открытых источников

Теперь эксперты и следователи украинских правоохранительных органов должны провести необходимые экспертизы и идентифицировать репатриированные останки. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Содействовал возвращению тел также Международный Комитет Красного Креста и другие военные и гражданские структуры.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", в августе прошли репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Ранее портал "Комментарии" писал, что журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над памятью павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, Россия передает тела погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где останки фрагментированы настолько, что для идентификации требуется несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей.



Источник: https://t.me/Koord_shtab/16325
