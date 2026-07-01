Росія отримала небезпечний "Шахед": чому його майже неможливо збити

Російські окупанти почали дедалі активніше застосовувати нову модифікацію ударних безпілотників типу Shahed, яка отримала назву "Герань Сікер". Її головною особливістю є система автоматичного наведення, що дозволяє дрону самостійно завершувати атаку навіть у випадку втрати зв'язку з оператором. Про це повідомив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, "Сікер" є спеціалізованою версією безпілотника "Герань", призначеною для пошуку та ураження важливих об'єктів. Такий модуль може встановлюватися практично на всі модифікації російських дронів – від "Герані-2" до "Герані-4". Останнім часом, за словами експерта, найчастіше використовується реактивна версія "Герань-4 Сікер".

Безпілотник обладнаний кількома камерами, що працюють у різних режимах, а також спеціальним радіомодемом мережі Mesh, який забезпечує керування апаратом на етапі пошуку цілі.

Найнебезпечнішим елементом комплексу є система автоматичного розпізнавання та захоплення об'єктів. Вона працює на базі компактного комп'ютера Raspberry Pi та використовує алгоритми машинного зору. Після того як оператор визначає потрібну ціль, дрон переходить у повністю автономний режим і самостійно доводить атаку до завершення.

Бескрестнов наголосив, що саме ця функція значно знижує ефективність засобів радіоелектронної боротьби. Якщо оператор захопив ціль, наприклад локомотив, із відстані близько кілометра, подальше придушення каналу зв'язку вже не врятує об'єкт. Алгоритми машинного зору забезпечать точне наведення без участі людини, що робить нову модифікацію "Герані" значно небезпечнішою за попередні версії.

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