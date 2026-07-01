Россия получила опасный "Шахед": почему его почти невозможно сбить

Российские оккупанты стали все активнее применять новую модификацию ударных беспилотников типа Shahed, которая получила название "Герань Сикер". Ее главной особенностью является система автоматической наводки, позволяющая дрону самостоятельно завершать атаку даже в случае потери связи с оператором. Об этом сообщил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флэш).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, "Сикер" является специализированной версией беспилотника "Герань", предназначенной для поиска и поражения важных объектов. Такой модуль может устанавливаться практически на все модификации российских дронов – от "Герани-2" до "Герани-4". В последнее время, по словам эксперта, чаще всего используется реактивная версия "Герань-4 Сикер".

Беспилотник оборудован несколькими камерами, работающими в разных режимах, а также специальным радиомодемом сети Mesh, обеспечивающим управление аппаратом на этапе поиска цели.

Наиболее опасным элементом комплекса является система автоматического распознавания и захвата объектов. Она работает на основе компактного компьютера Raspberry Pi и использует алгоритмы машинного зрения. После того как оператор определяет нужную цель, дрон переходит в полностью автономный режим и самостоятельно доводит атаку до завершения.

Бескрестнов подчеркнул, что эта функция значительно снижает эффективность средств радиоэлектронной борьбы. Если оператор захватил цель, например локомотив, с расстояния около километра, дальнейшее подавление канала связи уже не спасет объект. Алгоритмы машинного зрения обеспечат точную наводку без участия человека, что делает новую модификацию "Герани" значительно опаснее предыдущих версий.

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