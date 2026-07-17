Росія охоплена панікою: зміни у ворога уже незворотні

Росія все більше розуміє, до чого лідер Володимир Путін доводить країну, не погоджуючись на завершення війни проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, чому Росію охопила паніка та які три ключові точки тривожності.

“Росіяни, можна сказати, злегка панікують з кількох питань і в основному через ситуацію на фронті. Через ситуацію на фронті панікують ті, хто воює, а ті, хто багатший і в тилу, панікують через ситуацію в країні та панікують досить активно”, — зазначив військовий.

Перша, за його словами, на “СВО” поширюють новину, що українська сторона призначила ціну за російського полоненого 100 тис. грн, а це 170 тис. рублів, за убитого дешевше — 15 тис. грн чи 25 тис. рублів. Окупанти, зазначив військовий ЗСУ, бідкаються, що їх перетворили на товар.

“Тепер кожен бій несе загрозу не лише загибелі, а й того, що командири тебе зіллють як товар. Командир може вирішити, вигідніше продати живого, ніж втратити марного”, — розповів про страхи росіян Сазонов.

Це, зазначив військовий, добре — менше довіри між бійцями та командуванням, більше випадків невиконання наказу, дезертирства, здавання у полон.

Другий страх у російських олігархів — вони бояться краху економіки РФ і активно виводять гроші з країни, навіть попри ризик, втратити більшу частину накопиченого на Заході.

“Дуже добре, що російські носії грошей, великий бізнес, олігархи та навіть наближені до Кремля намагаються вивести гроші з країни. Краще за будь-які оцінки говорить про те, що там реально відбувається, які настрої і як оцінюють перспективи війни, перспективи розвитку країни за Путіна. А оцінюють погано — хочуть валити з грошима, врятувати бодай частину. Дуже добрий знак для нас”, — пояснив Сазонов.

Третя точка паніки також пов’язана з фронтом та західною допомогою Україні. Росіяни вже бояться нових дронів Shrike. Рой дронів здатний діяти як єдиний організм. Десятки дронів одночасно виходять за мету. Російські військові очікують появу нової зброї уже найближчими днями, хоча, за словами Сазонова, може знадобиться кілька тижнів. Але, підкреслив військовий, терміни не вплинуть на загальний результат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірші сценарії для РФ.



