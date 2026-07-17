Россия охвачена паникой: изменения у врага уже необратимы

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Кречмаровская Наталия
Россия все больше понимает, до чего лидер Владимир Путин доводит страну, не соглашаясь на завершение войны против Украины.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, почему Россию охватила паника и каковы три ключевые точки тревожности.
Первая, по его словам, на СВО распространяют новость, что украинская сторона назначила цену за российского пленника 100 тыс. грн, а это 170 тыс. рублей, за убитого дешевле — 15 тыс. грн или 25 тыс. рублей. Оккупанты, отметил военный ВСУ, жалуются, что их превратили в товар.
Это, отметил военный, хорошо – меньше доверия между бойцами и командованием, больше случаев неисполнения приказа, дезертирства, сдача в плен.
Второй страх у российских олигархов — они боятся краха экономики РФ и активно выводят деньги из страны, даже несмотря на риск потерять большую часть накопленного на Западе.
Третья точка паники также связана с фронтом и западной помощью Украины. Россияне уже боятся новых дронов Shrike. Рой дронов способен действовать как единый организм. Десятки дронов одновременно выходят за цель. Российские военные ожидают появление нового оружия в ближайшие дни, хотя, по словам Сазонова, может потребоваться несколько недель. Но, подчеркнул военный, сроки не повлияют на общий результат.
Напомним: портал "Комментарии" писал о худших сценариях для РФ.