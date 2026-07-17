Россия охвачена паникой: изменения у врага уже необратимы

Россия все больше понимает, до чего лидер Владимир Путин доводит страну, не соглашаясь на завершение войны против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, почему Россию охватила паника и каковы три ключевые точки тревожности.

"Россияне, можно сказать, слегка паникуют по нескольким вопросам и в основном из-за ситуации на фронте. Из-за ситуации на фронте паникуют те, кто воюет, а те, кто богаче и в тылу, паникуют из-за ситуации в стране и паникуют достаточно активно", — отметил военный.

Первая, по его словам, на СВО распространяют новость, что украинская сторона назначила цену за российского пленника 100 тыс. грн, а это 170 тыс. рублей, за убитого дешевле — 15 тыс. грн или 25 тыс. рублей. Оккупанты, отметил военный ВСУ, жалуются, что их превратили в товар.

"Теперь каждый бой несет угрозу не только гибели, но и того, что командиры тебя сольют как товар. Командир может решить, выгоднее ли продать живого, чем потерять бесполезное", — рассказал о страхах россиян Сазонов.

Это, отметил военный, хорошо – меньше доверия между бойцами и командованием, больше случаев неисполнения приказа, дезертирства, сдача в плен.

Второй страх у российских олигархов — они боятся краха экономики РФ и активно выводят деньги из страны, даже несмотря на риск потерять большую часть накопленного на Западе.

"Очень хорошо, что российские носители денег, крупный бизнес, олигархи и даже приближенные к Кремлю пытаются вывести деньги из страны. Лучше любых оценок говорит о том, что там реально происходит, какие настроения и как оценивают перспективы войны, перспективы развития страны при Путине. А оценивают плохо – хотят валить с деньгами, спасти хотя бы часть. Очень хороший знак для нас”, – объяснил Сазонов.

Третья точка паники также связана с фронтом и западной помощью Украины. Россияне уже боятся новых дронов Shrike. Рой дронов способен действовать как единый организм. Десятки дронов одновременно выходят за цель. Российские военные ожидают появление нового оружия в ближайшие дни, хотя, по словам Сазонова, может потребоваться несколько недель. Но, подчеркнул военный, сроки не повлияют на общий результат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худших сценариях для РФ.



