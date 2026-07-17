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Россия охвачена паникой: изменения у врага уже необратимы

Военный ВСУ Сазонов рассказал о главных страхах россиян

17 июля 2026, 18:33
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Кречмаровская Наталия

Россия все больше понимает, до чего лидер Владимир Путин доводит страну, не соглашаясь на завершение войны против Украины.

Россия охвачена паникой: изменения у врага уже необратимы

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, почему Россию охватила паника и каковы три ключевые точки тревожности.

"Россияне, можно сказать, слегка паникуют по нескольким вопросам и в основном из-за ситуации на фронте. Из-за ситуации на фронте паникуют те, кто воюет, а те, кто богаче и в тылу, паникуют из-за ситуации в стране и паникуют достаточно активно", — отметил военный.

Первая, по его словам, на СВО распространяют новость, что украинская сторона назначила цену за российского пленника 100 тыс. грн, а это 170 тыс. рублей, за убитого дешевле — 15 тыс. грн или 25 тыс. рублей. Оккупанты, отметил военный ВСУ, жалуются, что их превратили в товар.

"Теперь каждый бой несет угрозу не только гибели, но и того, что командиры тебя сольют как товар. Командир может решить, выгоднее ли продать живого, чем потерять бесполезное", — рассказал о страхах россиян Сазонов.

Это, отметил военный, хорошо – меньше доверия между бойцами и командованием, больше случаев неисполнения приказа, дезертирства, сдача в плен.

Второй страх у российских олигархов — они боятся краха экономики РФ и активно выводят деньги из страны, даже несмотря на риск потерять большую часть накопленного на Западе.

"Очень хорошо, что российские носители денег, крупный бизнес, олигархи и даже приближенные к Кремлю пытаются вывести деньги из страны. Лучше любых оценок говорит о том, что там реально происходит, какие настроения и как оценивают перспективы войны, перспективы развития страны при Путине. А оценивают плохо – хотят валить с деньгами, спасти хотя бы часть. Очень хороший знак для нас”, – объяснил Сазонов.

Третья точка паники также связана с фронтом и западной помощью Украины. Россияне уже боятся новых дронов Shrike. Рой дронов способен действовать как единый организм. Десятки дронов одновременно выходят за цель. Российские военные ожидают появление нового оружия в ближайшие дни, хотя, по словам Сазонова, может потребоваться несколько недель. Но, подчеркнул военный, сроки не повлияют на общий результат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худших сценариях для РФ.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LMDROZN6ukY
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