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«Росія не піде»: Маск зробив гучну заяву про війну в Україні

Мільярдер вважає, що вимоги про повне виведення російських військ не відповідають реальності, а без поступок війна може тривати ще багато років

24 липня 2026, 12:04
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Кравцев Сергей

Американський мільярдер Ілон Маск в інтерв'ю The Economist висловився щодо перспектив завершення війни в Україні, заявивши, що Росія не залишить окуповані території лише під тиском політичних заяв. На його думку, врегулювання конфлікту вимагатиме компромісів, інакше бойові дії можуть затягнутися на роки.

«Росія не піде»: Маск зробив гучну заяву про війну в Україні

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

За словами Маска, вимагати від Москви "просто піти" є нереалістичним сценарієм. Він наголосив, що його позицію не варто трактувати як підтримку Кремля. Навпаки, бізнесмен заявив, що прагне якнайшвидшого завершення війни та припинення людських втрат.

"Я не підтримую Росію, але потрібно дивитися на ситуацію прагматично", — такою є головна думка, яку озвучив бізнесмен під час розмови з журналістами. 

Він переконаний, що дипломатичне врегулювання неможливе без взаємних поступок сторін.

Окремо Маск розкритикував частину західних політиків, які продовжують наполягати на тому, що Росія має безумовно вивести свої війська з України. На його переконання, подібні заяви не змінюють ситуації на полі бою та не наближають завершення війни.

Висловлювання американського мільярдера вкотре викликали жваву дискусію. Раніше Маск уже неодноразово пропонував власні варіанти мирного врегулювання, які викликали різку критику з боку української влади та значної частини міжнародної спільноти. Його нові заяви можуть знову посилити дискусії щодо можливих сценаріїв завершення війни та ролі дипломатичних компромісів у майбутніх переговорах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Ілону Маску – 55: як виглядав до того, як став мільярдером (ФОТО).




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