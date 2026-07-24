«Россия не уйдет»: Маск сделал громкое заявление о войне в Украине

Американский миллиардер Илон Маск в интервью The Economist высказался по поводу перспектив завершения войны в Украине, заявив, что Россия не оставит оккупированные территории только под давлением политических заявлений. По его мнению, урегулирование конфликта потребует компромиссов, иначе боевые действия могут затянуться на годы.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

По словам Маска, требовать от Москвы "просто уйти" нереалистичный сценарий. Он подчеркнул, что его позицию не следует трактовать как поддержку Кремля. Напротив, бизнесмен заявил, что стремится к скорейшему завершению войны и прекращению человеческих потерь.

"Я не поддерживаю Россию, но нужно смотреть на ситуацию прагматично", — таково главное мнение, которое озвучил бизнесмен во время разговора с журналистами.

Он убежден, что дипломатическое урегулирование невозможно без взаимных уступок сторон.

Отдельно Маск подверг критике часть западных политиков, которые продолжают настаивать на том, что Россия должна безусловно вывести свои войска из Украины. По его убеждению, подобные заявления не изменяют ситуацию на поле боя и не приближают завершение войны.

Высказывания американского миллиардера в очередной раз вызвали оживленную дискуссию. Ранее Маск уже неоднократно предлагал собственные варианты мирного урегулирования, которые вызвали резкую критику со стороны украинской власти и значительную часть международного сообщества. Его новые заявления могут вновь усилить дискуссии по поводу возможных сценариев завершения войны и роли дипломатических компромиссов в будущих переговорах.

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