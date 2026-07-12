Росія може відкрити новий фронт восени: у Раді назвали напрямок, де "нам не вистачить сил"

Росія може відкрити новий фронт на півночі України вже восени, якщо сформує додаткові резерви та отримає підтримку Білорусі. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Російські солдати. Фото з відкритих джерел

В ефірі програми "Говорить Великий Львів" Роман Костенко припустив, що потенційна загроза може виникнути після виборів до Держдуми РФ. За його словами, якщо правляча партія Путіна "Єдина Росія" знову збереже владу, Кремль може отримати додаткові політичні можливості для подальшої ескалації війни.

"Загроза можлива після проведення виборів у Російській Федерації. Зокрема, якщо знову виграє "Єдина Росія" путінська. Це дуже велика загроза, тому що нам потрібно буде на це реагувати", — вважає Костенко.

На думку депутата, одним із найбільш небезпечних сценаріїв є відкриття нового напрямку бойових дій у Чернігівській області. Костенко вважає, що особливу небезпеку становитиме ситуація, якщо Москва зможе домовитися з Мінськом про активніше залучення Білорусі.

"Якщо росіяни сформують нові дивізії і, наприклад, відкриють Чернігівський фронт, і, не дай Боже, домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які у нас є, може бути недостатньо, щоб їм протистояти", — розповів Костенко.

За його словами, нині основні бойові дії тривають у Донецькій та Запорізькій областях. Водночас відкриття ще одного масштабного фронту вимагатиме від України пошуку додаткових резервів і перегляду оборонних рішень. Костенко вважає, що у такому разі державі доведеться ухвалювати нові кроки, які можуть суттєво відрізнятися від нинішньої моделі ведення оборони.

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