Россия может открыть новый фронт осенью: в Раде назвали направление, где "нам не хватит сил"

Россия может открыть новый фронт на севере Украины осенью, если сформирует дополнительные резервы и получит поддержку Беларуси. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Российские солдаты. Фото из открытых источников

В эфире программы "Говорит Великий Львов" Роман Костенко предположил, что потенциальная угроза может возникнуть после выборов в Госдуму РФ. По его словам, если правящая партия Путина "Единая Россия" снова сохранит власть, Кремль может получить дополнительные политические возможности для дальнейшей эскалации войны.

"Угроза возможна после проведения выборов в Российской Федерации. В частности, если снова выиграет "Единая Россия" путинская. Это очень большая угроза, потому что нам нужно будет на это реагировать", – считает Костенко.

По мнению депутата, одним из наиболее опасных сценариев есть открытие нового направления боевых действий в Черниговской области. Костенко считает, что особую опасность будет представлять ситуация, если Москва сможет договориться с Минском об более активном привлечении Беларуси.

"Если россияне сформируют новые дивизии и, например, откроют Черниговский фронт, и, не дай Бог, договорятся с Беларусью, то тех сил и средств, которые у нас есть, может быть недостаточно, чтобы им противостоять", — рассказал Костенко.

По его словам, сейчас основные боевые действия продолжаются в Донецкой и Запорожской областях. Открытие еще одного масштабного фронта потребует от Украины поиска дополнительных резервов и пересмотра оборонных решений. Костенко считает, что в таком случае государству придется принимать новые шаги, которые могут значительно отличаться от нынешней модели ведения обороны.

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