Росія менше б'є по Україні ракетами, але є вкрай страшний нюанс: озвучено тривожну заяву

Зменшення кількості ракетних ударів з боку Росії по території України не обов’язково свідчить про спад у виробництві озброєння. Ймовірніше, йдеться про тимчасові труднощі з постачанням окремих компонентів або ж про накопичення запасів для майбутніх атак. Таку думку висловив авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі Радіо NV.

Він прокоментував інформацію, поширену російськими медіа, про нібито скорочення виробництва ракет у РФ через бюджетні обмеження. За словами експерта, певне зниження інтенсивності ударів дійсно можна помітити, якщо порівняти статистику за останні місяці. Наприклад, у середині поточного місяця кількість застосованих балістичних і крилатих ракет значно нижча, ніж раніше. Для порівняння, у березні було зафіксовано значно більше запусків, а у лютому — ще вищі показники.

Попри це, Романенко не вважає, що Росія скорочує виробництво ракет. Він припускає, що причиною можуть бути перебої у постачанні важливих деталей, зокрема електронних компонентів. Це може бути наслідком санкцій та контролю з боку міжнародних партнерів, які намагаються обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до критично важливих технологій.

Щодо безпілотників, експерт зазначає, що темпи виробництва дронів типу "Шахед" поступово зростають, але не надто швидко. Водночас загальна кількість запусків БПЛА може виглядати меншою через зміну тактики: російські сили стали рідше використовувати так звані фальшиві цілі. Якщо раніше співвідношення між ударними дронами та імітаторами було приблизно рівним, то зараз переважають саме бойові апарати.

Також не виключається, що частину безпілотників модернізують, зокрема адаптують під інші типи двигунів, що може впливати на темпи їх застосування. Загалом ситуація свідчить не про послаблення загрози, а про зміну підходів до ведення повітряних атак.

