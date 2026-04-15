logo_ukra

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія менше б'є по Україні ракетами, але є вкрай страшний нюанс: озвучено тривожну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія менше б'є по Україні ракетами, але є вкрай страшний нюанс: озвучено тривожну заяву

Романенко також розповів, чи дійсно в повітряному просторі України стало менше безпілотників

15 квітня 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Зменшення кількості ракетних ударів з боку Росії по території України не обов’язково свідчить про спад у виробництві озброєння. Ймовірніше, йдеться про тимчасові труднощі з постачанням окремих компонентів або ж про накопичення запасів для майбутніх атак. Таку думку висловив авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі Радіо NV.

Фото: з відкритих джерел

Він прокоментував інформацію, поширену російськими медіа, про нібито скорочення виробництва ракет у РФ через бюджетні обмеження. За словами експерта, певне зниження інтенсивності ударів дійсно можна помітити, якщо порівняти статистику за останні місяці. Наприклад, у середині поточного місяця кількість застосованих балістичних і крилатих ракет значно нижча, ніж раніше. Для порівняння, у березні було зафіксовано значно більше запусків, а у лютому — ще вищі показники.

Попри це, Романенко не вважає, що Росія скорочує виробництво ракет. Він припускає, що причиною можуть бути перебої у постачанні важливих деталей, зокрема електронних компонентів. Це може бути наслідком санкцій та контролю з боку міжнародних партнерів, які намагаються обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до критично важливих технологій.

Щодо безпілотників, експерт зазначає, що темпи виробництва дронів типу "Шахед" поступово зростають, але не надто швидко. Водночас загальна кількість запусків БПЛА може виглядати меншою через зміну тактики: російські сили стали рідше використовувати так звані фальшиві цілі. Якщо раніше співвідношення між ударними дронами та імітаторами було приблизно рівним, то зараз переважають саме бойові апарати.

Також не виключається, що частину безпілотників модернізують, зокрема адаптують під інші типи двигунів, що може впливати на темпи їх застосування. Загалом ситуація свідчить не про послаблення загрози, а про зміну підходів до ведення повітряних атак.

"Коментарі" вже писали, що новий глава уряду Угорщини Петер Мадяр заявив про можливість зміни позиції Будапешта щодо фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. За його словами, Угорщина готова зняти своє вето на надання кредиту обсягом 90 мільярдів євро, однак це безпосередньо залежить від відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба", який має ключове значення для енергетичної безпеки країни.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини