Россия меньше бьет по Украине ракетами, но крайне страшный нюанс: озвучено тревожное заявление

Уменьшение количества ракетных ударов со стороны России по территории Украины не обязательно говорит о спаде в производстве вооружения. Вероятнее, речь идет о временных трудностях с поставкой отдельных компонентов или о накоплении запасов для будущих атак. Такое мнение высказал авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Радио NV.

Он прокомментировал информацию, распространенную российскими медиа, о якобы сокращении производства ракет в РФ из-за бюджетных ограничений. По словам эксперта, определенное снижение интенсивности ударов действительно можно заметить, сравнив статистику за последние месяцы. Например, в середине текущего месяца количество применяемых баллистических и крылатых ракет значительно ниже, чем раньше. Для сравнения, в марте было зафиксировано гораздо больше запусков, а в феврале еще более высокие показатели.

Несмотря на это, Романенко не считает, что Россия сокращает производство ракет. Он предполагает, что причиной могут стать перебои в поставке важных деталей, в том числе электронных компонентов. Это может быть следствием санкций и контроля со стороны международных партнеров, пытающихся ограничить доступ российского военно-промышленного комплекса к критически важным технологиям.

Относительно беспилотников эксперт отмечает, что темпы производства дронов типа "Шахед" постепенно растут, но не слишком быстро. В то же время общее количество запусков БПЛА может выглядеть меньше из-за смены тактики: российские силы стали реже использовать так называемые фальшивые цели. Если раньше соотношение между ударными дронами и имитаторами было примерно равным, то сейчас преобладают боевые аппараты.

Также не исключается, что часть беспилотников модернизируют, в частности, адаптируют под другие типы двигателей, что может влиять на темпы их применения. В общем, ситуация свидетельствует не об ослаблении угрозы, а об изменении подходов к ведению воздушных атак.

"Комментарии" уже писали, что новый глава правительства Венгрии Петер Мадяр заявил о возможности изменения позиции Будапешта по финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. По его словам, Венгрия готова снять свое вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро, однако это напрямую зависит от возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба", который имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.