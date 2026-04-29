Росія лишилася без гелікоптерів: що відомо про блискавичну атаку
Росія лишилася без гелікоптерів: що відомо про блискавичну атаку

Операція за 150 км від фронту: бійці СБС та СБУ знищили техніку окупантів на польовому майданчику

29 квітня 2026, 19:24
Недилько Ксения

Українські військові провели надскладну спільну операцію, результатами якої стало точкове ураження російської авіаційної техніки глибоко в тилу ворога. Бойова робота розгорнулася на території Воронезької області Російської Федерації на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

Ілюстративне фото

Як повідомляють безпосередні учасники подій, об'єктом атаки став польовий злітно-посадковий майданчик окупантів.

"Польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд, відвідала зграя малеееньких, але Волелюбних Українських Птахів СБС", — зазначено в офіційному повідомленні.

Цю зухвалу операцію 29 квітня реалізували зведені екіпажі 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" та 43-ї окремої артилерійської бригади у тісній взаємодії з фахівцями Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Дронам вдалося обійти обертові лопаті та завдати ювелірних ударів безпосередньо у задню центральну частину моторного відсіку ворожих гвинтокрилів. Окрім механічних пошкоджень дорогої техніки, зафіксовано щонайменше одну ліквідацію серед російського технічного персоналу, який потрапив в об'єктив камери українського безпілотника.

Командування лаконічно підсумувало успішний виліт фразою: "Далі буде…".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Максим Бужанський поділився роздумами щодо поточної неспроможності країни-агресорки забезпечити безпеку ключових об'єктів. Він звернув увагу на інформацію про відсутність бойової техніки на запланованому в Москві параді до 9 травня.



