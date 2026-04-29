Главная Новости Общество Война с Россией Россия осталась без вертолетов: что известно о блестящей атаке
Россия осталась без вертолетов: что известно о блестящей атаке

Операция в 150 км от фронта: бойцы СБС и СБУ уничтожили технику оккупантов на полевой площадке

29 апреля 2026, 19:24
Автор:
Недилько Ксения

Украинские военные провели сверхсложную совместную операцию, результатами которой явилось точечное поражение российской авиационной техники глубоко в тылу врага. Боевая работа развернулась на территории Воронежской области Российской Федерации на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

Иллюстративное фото

Как сообщают непосредственные участники событий, объектом атаки стала полевая взлетно-посадочная площадка окупантов.

"Полевая взлетно-посадочная площадка в глубине более 150 км от ЛБЗ с четырьмя вертолетами Ми-28 и Ми-17, которые осуществляли оперативную заправку топливом и межполитическое техническое освидетельствование, посетила стая маленьких, но свободолюбивых украинских птиц СБС".

Эту дерзкую операцию 29 апреля реализовали сводные экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и 43-й отдельной артиллерийской бригады в тесном взаимодействии со специалистами Центра специальных операций "А" СБУ.

Дронам удалось обойти вращающиеся лопасти и нанести ювелирные удары непосредственно в заднюю центральную часть моторного отсека вражеских вертолётов. Кроме механических повреждений дорогостоящей техники, зафиксирована по меньшей мере одна ликвидация среди российского технического персонала, попавшего в объектив камеры украинского беспилотника.

Командование лаконично подытожило успешный вылет фразой: "Продолжение следует…".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Максим Бужанский поделился размышлениями относительно текущей несостоятельности страны-агрессорки обеспечить безопасность ключевых объектов. Он обратил внимание на информацию об отсутствии боевой техники на запланированном в Москве параде до 9 мая.



