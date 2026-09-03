Росія хоче накрити всю Україну «Геранями»: що стало видно із супутника

Росія розширює один із найбільших центрів виробництва ударних безпілотників "Герань" у Татарстані. Супутникові знімки свідчать про масштабне будівництво на території комплексу "Алабуга Політех", повідомляє BILD.

Дрони-камікадзе. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, виробнича зона помітно збільшується: нові цехи, склади та транспортна інфраструктура вже займають понад тисячу гектарів. Масштаб робіт пов'язаний із планами Москви суттєво збільшити випуск безпілотників, які російські війська регулярно використовують для ударів по Україні.

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень раніше оцінював російське виробництво більш ніж 5,5 тисячі дронів щомісяця. Українська військова розвідка повідомляла про плани Росії у серпні довести випуск різних модифікацій "Гераней" до 11 тисяч одиниць.

Для таких темпів Москва потребує значної кількості робітників. BILD стверджує, що до виробничого процесу в "Алабузі" залучають неповнолітніх.

Водночас, Росія намагається захистити підприємство від українських безпілотників. Навколо виробничих об'єктів зводяться два кільця спеціальних баштових конструкцій. Дослідники Інституту науки та міжнародної безпеки припускають, що між ними можуть розміщуватись металеві сітки.

Ймовірно, така конструкція повинна ускладнювати проникнення ударних безпілотників до найважливіших об'єктів комплексу та зменшувати наслідки можливих атак.

Крім того, довкола "Алабуги" створюються додаткові позиції протиповітряної оборони. Таким чином, Москва одночасно вирішує два завдання: розширює потужності з виробництва ударних БПЛА та зміцнює інфраструктуру, яка вже неодноразово ставала потенційною метою українських атак.

Якщо темпи будівництва та заявлені плани виробництва будуть реалізовані, "Алабуга" може ще більше збільшити роль у російській кампанії застосування безпілотників проти України. Для Києва це означає необхідність враховувати не лише окремі пускові позиції, а й масштабну промислову інфраструктуру, яка забезпечує випуск дронів.

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