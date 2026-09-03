Россия хочет накрыть всю Украину «Геранями»: что стало видно со спутника

Россия расширяет один из крупнейших центров производства ударных беспилотников "Герань" в Татарстане. Спутниковые снимки свидетельствуют о масштабном строительстве на территории комплекса "Алабуга Политех", сообщает BILD.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По данным издания, производственная зона заметно увеличивается: новые цеха, склады и транспортная инфраструктура уже занимают более тысячи гектаров. Масштаб работ связан с планами Москвы существенно увеличить выпуск беспилотников, которые российские войска регулярно используют для ударов по Украине.

Американский Центр стратегических и международных исследований ранее оценивал российское производство более чем в 5,5 тысячи дронов ежемесячно. Украинская военная разведка сообщала о планах России в августе довести выпуск различных модификаций "Гераней" до 11 тысяч единиц.

Для таких темпов Москва нуждается в значительном количестве рабочих. BILD утверждает, что к производственному процессу в "Алабуге" привлекают в том числе несовершеннолетних.

Одновременно Россия пытается защитить предприятие от украинских беспилотников. Вокруг производственных объектов возводятся два кольца специальных башенных конструкций. Исследователи Института науки и международной безопасности предполагают, что между ними могут размещаться металлические сетки.

Вероятно, такая конструкция должна затруднять проникновение ударных беспилотников к наиболее важным объектам комплекса и уменьшать последствия возможных атак.

Кроме того, вокруг "Алабуги" создаются дополнительные позиции противовоздушной обороны. Таким образом, Москва одновременно решает две задачи: расширяет мощности по производству ударных БПЛА и укрепляет инфраструктуру, которая уже неоднократно становилась потенциальной целью украинских атак.

Если темпы строительства и заявленные планы производства будут реализованы, "Алабуга" может еще сильнее увеличить роль в российской кампании применения беспилотников против Украины. Для Киева это означает необходимость учитывать не только отдельные пусковые позиции, но и масштабную промышленную инфраструктуру, обеспечивающую выпуск дронов.

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