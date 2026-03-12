Росія готує обстріл гіперзвуковими ракетами: що може опинитися під ударом

Сьогодні вночі зберігається висока ймовірність масованого обстрілу української території з використанням гіперзвукових ракет. За інформацією моніторингових груп, агресор може задіяти винищувачі МіГ-31К для ударів "Кинджалами" по критичних об’єктах життєзабезпечення.

МІГ-31К в повітрі. Фото з відкритих джерел

Основними мішенями ворога, за попередніми прогнозами, залишаються ресурсодобувні та генеруючі потужності. "Цієї ночі росія планує обстріл "кинджалами" з МіГ-31К: ймовірні цілі — підприємства енергетики та газові родовища", — попереджають військові оглядачі.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію енергетичної системи країни та виведення з ладу стратегічно важливої газової інфраструктури. Фахівці закликають громадян бути максимально пильними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь підготувати необхідні речі для перебування в укриттях.

"Підприємства енергетики та газові родовища" залишаються у зоні підвищеного ризику, тому мешканцям регіонів, де розташовані подібні об’єкти, радять бути особливо обережними під час нічних вильотів російської авіації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні ввечері у Дніпрі пролунав гучний вибух, який чули мешканці різних районів міста. Повітряна тривога продовжує діяти, а мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

За попередніми даними моніторингових пабліків, атака була здійснена з території РФ, зокрема з напрямку Таганрога. Фахівці припускають, що ворог застосував балістичне озброєння. "За даними моніторингових каналів, удар прийшовся балістичною ракетою з касетним зарядом", — йдеться у повідомленнях з місця події.