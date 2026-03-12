logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россия готовит обстрел гиперзвуковыми ракетами: что может оказаться под ударом
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит обстрел гиперзвуковыми ракетами: что может оказаться под ударом

Ночная атака «Кинжалами»: под прицелом врага могут оказаться энергетика и газовые промыслы

12 марта 2026, 22:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью сохраняется высокая вероятность массированного обстрела украинской территории с использованием гиперзвуковых ракет. По информации мониторинговых групп, агрессор может задействовать истребители МиГ-31К для ударов "Кинжалами" по критическим объектам жизнеобеспечения.

Россия готовит обстрел гиперзвуковыми ракетами: что может оказаться под ударом

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

Основными мишенями врага, по предварительным прогнозам, остаются ресурсодобывающие и генерирующие мощности. "Этой ночью россия планирует обстрел "кинжалами" из МиГ-31К: вероятные цели — предприятия энергетики и газовые месторождения", — предупреждают военные обозреватели.

Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию энергетической системы страны и выведение из строя стратегически важной газовой инфраструктуры. Специалисты призывают граждан быть максимально бдительными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заранее подготовить необходимые вещи для укрытия.

"Предприятия энергетики и газовые месторождения" остаются в зоне повышенного риска, поэтому жителям регионов, где расположены подобные объекты, советуют быть особенно осторожными во время ночных вылетов российской авиации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня вечером в Днепре раздался громкий взрыв, который слышали жители разных районов города. Воздушная тревога продолжает действовать, а жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.

По предварительным данным мониторинговых пабликов, атака была совершена с территории РФ, в том числе из направления Таганрога. Специалисты предполагают, что враг применил баллистическое вооружение. "По данным мониторинговых каналов, удар пришелся баллистической ракетой с кассетным зарядом", — говорится в сообщениях с места происшествия.



