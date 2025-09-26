logo_ukra

Росія готує новий масований удар на вихідних

Стратегічну авіацію Росія перекидає ближче до кордонів України, готуючи новий удар

26 вересня 2025, 15:13
Авіагрупа з щонайменше 4х Ту-95МС та 1-го Ту-160 здійснює переліт з Далекого Сходу на аеродром у Європейській частині РФ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Ту-160, який зазвичай є вантажним та споряджає ракетами інші літаки, вже здійснив посадку на аеродром "Енгельс". Решту бортів в повітрі.

Очікуємо масований ракетно-дроновий удар по території України у наступні декілька діб, додають монітори.

Нагадаємо, що минулих вихідних, країна-агресор у ніч проти 20 вересня вкотре здійснила комбінований удар по Україні. У низці міст лунали потужні вибухи, після чого спалахнули пожежі. У Повітряних силах підтвердили, що окупанти майже протягом усієї ночі атакували Україну безпілотниками. За інформацією моніторингових пабліків у Telegram, загалом, ймовірно, росіяни запустили близько сотні БПЛА. Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про масовий наліт на Павлоград, Дніпро та Миколаїв.

Внаслідок російської масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину загинула людина. Ще 13 людей – постраждали. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор направив на область безпілотники та ракети", – зазначив керівник регіону. Сергій Лисак зазначив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки армії РФ загинула одна людина. Ще тринадцять людей постраждали.

"Більшість постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Одна людина "важка", – зазначив Сергій Лисак. Варто зазначити, що у самому Дніпрі виникло кілька пожеж. Безліч багатоповерхівок та приватних будинків, господарських будівель, гаражів отримали пошкодження. Є руйнації біля підприємств. За інформацією Сергія Лисака, серйозного пошкодження зазнало підприємство у Павлограді. Там також виникла пожежа.



