Авиагруппа из не менее 4х Ту-95МС и 1-го Ту-160 совершает перелет с Дальнего Востока на аэродром в Европейской части РФ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россия готовит новый массированный удар на выходных

Ту-160, обычно грузовой и снаряжающий ракетами другие самолеты, уже совершил посадку на аэродром "Энгельс". Остальные борта в воздухе.

Ожидаем массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины в следующие несколько суток, добавляют мониторы.

Напомним, что в минувшие выходные, страна-агрессор в ночь на 20 сентября в очередной раз нанесла комбинированный удар по Украине. В ряде городов раздавались мощные взрывы, после чего вспыхнули пожары. В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты почти всю ночь атаковали Украину беспилотниками. По информации мониторинговых пабликов в Telegram, всего, вероятно, россияне запустили около сотни БПЛА. Ударные дроны фиксировались во многих областях. Сообщалось о массовом налете на Павлоград, Днепр и Николаев.

В результате российской массированной комбинированной атаки на Днепропетровщину погиб человек. Еще 13 человек – пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Днепропетровщина снова была под массированной атакой. Агрессор направил в область беспилотники и ракеты", — отметил руководитель региона. Сергей Лысак отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки армии РФ погиб один человек. Еще тринадцать человек пострадали.

"Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый", — отметил Сергей Лысак. Стоит отметить, что в самом Днепре возникло несколько пожаров. Множество многоэтажек и частных домов, хозяйственных построек, гаражей получили повреждения. Есть разрушения на местности компаний. По информации Сергея Лысака, серьезное повреждение получило предприятие в Павлограде. Там также возник пожар.