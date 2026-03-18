Росія готує нищівний удар по Україні: оголошено тривожне попередження на ніч

Росія не припиняє підготовок до обстрілів України. В умовах повномасштабної війни загроза ворожого удару — постійна. Щодня ворожі війська атакують Україну ударними дронами — і якщо раніше “Шахеди” фіксували в українському повітряному просторі вночі, то зараз Росія застосовує ці засоби ураження і вдень. Однак для підготовки масованого удару потрібен певний час.

Монітори попереджають, що найближчими днями існує загроза нового обстрілу. Пріоритетна ціль ворога — Київ та область. Росіяни останнім часом активно проводять розвідку столиці. Також триває спорядження ракетами та передислокація бортів Ту-95МС.

За даними моніторів було здійснено передислокацію 2 Ту-95МС на аеродром “Енгельс”. Ймовірна мета — спорядження крилатими ракетами. Пізніше повідомили про виліт цих бортів з аеродрому уже з ракетами. Також 18 березня на “Енгельс” прибув рейс військово-транспортної авіації ІЛ-76МД. Ймовірно, як зазначають монітори, доставив партію крилатих ракет, які одразу і спорядили

А уже цієї ночі Росія може обстріляти Україну ракетами “Кинджал” із МіГів-31К — на них отримано “червоний” рівень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Харківській області Служба безпеки України затримала російського інформатора — він на замовлення ворога готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України.

Ворожим інформатором виявився завербований ворогом мешканець Чугуївського району. Чоловік раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС — він мав з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами.



