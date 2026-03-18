Россия готовит сокрушительный удар по Украине: объявлено тревожное предупреждение на ночь

Россия не прекращает подготовку к обстрелам Украины. В условиях полномасштабной войны угроза вражеского удара – постоянная. Каждый день вражеские войска атакуют Украину ударными дронами — и если раньше Шахеды фиксировали в украинском воздушном пространстве ночью, то сейчас Россия применяет эти средства поражения и днем. Однако для подготовки массированного удара требуется определенное время.

Мониторы предупреждают, что в ближайшие дни существует угроза нового обстрела. Приоритетная цель врага – Киев и область. Россияне в последнее время активно производят разведку столицы. Также идет снаряжение ракетами и передислокация бортов Ту-95МС.

По данным мониторов была осуществлена передислокация 2 Ту-95МС на аэродром "Энгельс". Вероятная цель – снаряжение крылатыми ракетами. Позже сообщили о вылете этих бортов с аэродрома уже с ракетами. Также 18 марта на Энгельс прибыл рейс военно-транспортной авиации ИЛ-76МД. Вероятно, как отмечают мониторы, доставил партию крылатых ракет, которые сразу и снарядили.

А уже этой ночью Россия может обстрелять Украину ракетами "Кинжал" из МиГ-31К — на них получен "красный" уровень.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области Служба безопасности Украины задержала российского информатора — он по заказу врага готовил обстрел одной из крупнейших ТЭС Украины.

Вражеским информатором оказался завербованный врагом житель Чугуевского района. Муж ранее работал электросварщиком на этой ТЭС — он должен выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами.



