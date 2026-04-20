Росія готує нищівний удар по Києву: що відомо про цілі ворога

Кречмаровская Наталия
Ворог обрав цілі в Києві для масованого обстрілу — нові удари допомагав готувати агент ФСБ. У Службі безпеки України повідомили, що від передавав кураторам інформацію про київські ТЕЦ та шпигував за базами Сил оборони.
В СБУ пояснили, що фігурант обходив периметри ТЕЦ, які розташовані в столиці та області. Зловмисник намагався з’ясувати, а потім “доповісти” ФСБ дані технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.
В Службі безпеки зазначили, що гроші на проведення розвідвилазок фігурант отримував від куратора з РФ на спеціально створений криптогаманець. Зв’язок з куратором, для конспірації, зловмисник тримав через анонімний чат месенджера — маскували переписку під виглядом спілкування з рекрутеркою, яка “підшукувала персонал” для роботи в торговельній мережі.
Зазначається, що ворожого агента спіймали “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної “цілі”. Смартфон із доказами його роботи на ФСБ вилучили на місці.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
