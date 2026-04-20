Росія готує нищівний удар по Києву: що відомо про цілі ворога

Ворог обрав цілі в Києві для масованого обстрілу — нові удари допомагав готувати агент ФСБ. У Службі безпеки України повідомили, що від передавав кураторам інформацію про київські ТЕЦ та шпигував за базами Сил оборони.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

В СБУ пояснили, що фігурант обходив периметри ТЕЦ, які розташовані в столиці та області. Зловмисник намагався з’ясувати, а потім “доповісти” ФСБ дані технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

“Для цього агент фіксував на камеру смартфона зовнішній вигляд енергетичних споруд, вдаючи, що розмовляє телефоном. Крім цього, зловмисник об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ”, — йдеться у повідомленні.

В Службі безпеки зазначили, що гроші на проведення розвідвилазок фігурант отримував від куратора з РФ на спеціально створений криптогаманець. Зв’язок з куратором, для конспірації, зловмисник тримав через анонімний чат месенджера — маскували переписку під виглядом спілкування з рекрутеркою, яка “підшукувала персонал” для роботи в торговельній мережі.

“За агентурними даними, ворог планував здійснити повторні комбіновані атаки по Київщині з використанням ударних дронів, ракет і балістики”, — уточнили в СБУ.

Зазначається, що ворожого агента спіймали “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної “цілі”. Смартфон із доказами його роботи на ФСБ вилучили на місці.

“Як встановило розслідування, підготовкою нових обстрілів займався завербований ФСБ наркозалежний мешканець Обухівського району. До уваги ворога він потрапив у Telegram-каналі з пошуку “легких заробітків”, — зазначили в СБУ.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

