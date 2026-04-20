Россия готовит сокрушительный удар по Киеву: что известно о целях врага

Враг выбрал цели в Киеве для массированного обстрела – новые удары помогал готовить агент ФСБ. В Службе безопасности Украины сообщили, что он передавал кураторам информацию о киевских ТЭЦ и шпионил за базами Сил обороны.

В СБУ объяснили, что фигурант обходил периметры ТЭЦ, расположенные в столице и области. Злоумышленник пытался выяснить, а затем "доложить" ФСБ данные о техническом состоянии энергообъектов после предварительных обстрелов.

"Для этого агент фиксировал на камеру смартфона внешний вид энергетических сооружений, делая вид, что разговаривает по телефону. Кроме этого, злоумышленник объезжал местность, чтобы выявить расположение Сил обороны, в том числе подразделений СБУ", — говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что деньги на проведение разведвылазок фигурант получал от куратора из РФ на специально созданный криптокошелек. Связь с куратором, для конспирации, злоумышленник держал через анонимный чат мессенджера — маскировали переписку под видом общения с рекрутером, которая подыскивала персонал для работы в торговой сети.

"По агентурным данным, враг планировал осуществить повторные комбинированные атаки по Киевщине с использованием ударных дронов, ракет и баллистики", — уточнили в СБУ.

Отмечается, что вражеского агента поймали "на горячем", когда он проводил разведку вблизи потенциальной "цели". Смартфон с поличным изъяли на месте.

"Как установило расследование, подготовкой новых обстрелов занимался завербованный ФСБ наркозависимый житель Обуховского района. Вниманию врага он попал в Telegram-канале по поиску "легких заработков", — отметили в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

