Россия готовит сокрушительный удар по Киеву: что известно о целях врага

Кречмаровская Наталия
Враг выбрал цели в Киеве для массированного обстрела – новые удары помогал готовить агент ФСБ. В Службе безопасности Украины сообщили, что он передавал кураторам информацию о киевских ТЭЦ и шпионил за базами Сил обороны.
В СБУ объяснили, что фигурант обходил периметры ТЭЦ, расположенные в столице и области. Злоумышленник пытался выяснить, а затем "доложить" ФСБ данные о техническом состоянии энергообъектов после предварительных обстрелов.
В Службе безопасности отметили, что деньги на проведение разведвылазок фигурант получал от куратора из РФ на специально созданный криптокошелек. Связь с куратором, для конспирации, злоумышленник держал через анонимный чат мессенджера — маскировали переписку под видом общения с рекрутером, которая подыскивала персонал для работы в торговой сети.
Отмечается, что вражеского агента поймали "на горячем", когда он проводил разведку вблизи потенциальной "цели". Смартфон с поличным изъяли на месте.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
