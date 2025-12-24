Росія готова «використати чужі гроші» для Гази: Шохин запропонував Європі віддати заморожені активи

В Україні обурено сприйняли нову ініціативу голови Російського союзу промисловців і підприємців Олександра Шохіна. Він запропонував використовувати заморожені в Європі російські активи для фінансування відбудови сектору Газа, як повідомляють російські ЗМІ, зокрема TASS.

Росія хоче використати заморожені європейські активи для відбудови Гази

За словами Шохіна, він звернувся з такою пропозицією до спецпредставника президента РФ, керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, із проханням донести її до спецпосланця президента США Стіва Уіткоффа. Мовляв, "якщо американці переконають європейців дозволити використати ці заморожені кошти для проектів у Газі, Росія могла б представити це як свій інвестиційний внесок".

В українських експертних колах цей крок розглядають як чергову спробу Кремля легалізувати конфісковані російські активи під прикриттям "гуманітарної допомоги". "Це класичний приклад того, як російська еліта намагається обернути санкції на власну користь, прикриваючись соціальними або гуманітарними мотивами", — зазначають аналітики.

Водночас у РФПІ спростували будь-яке офіційне подання: Дмитрієв не отримував документів від Шохіна і не передавав пропозиції третім особам.

А, як повідомляли раніше "Коментарі", лідери Європейського Союзу ухвалили рішення стосовно підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Позика буде забезпечена бюджетним резервом Євросоюзу, а не замороженими активами РФ. Однак на ці активи, кажуть експерти, Україна також може претендувати. Залишається дочекатися рішення всіх Країн Європейського Союзу.