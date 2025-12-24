Россия готова "использовать чужие деньги" для Газы: Шохин предложил Европе отдать замороженные активы

В Украине возмущенно была воспринята новая инициатива главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Он предложил использовать замороженные в Европе российские активы для финансирования восстановления сектора Газа, как сообщают российские СМИ, в частности TASS.

Россия хочет использовать замороженные европейские активы для восстановления Газы

По словам Шохина, он обратился с таким предложением к спецпредставителю президента РФ, руководителю Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, с просьбой донести его до спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Мол, "если американцы убедят европейцев разрешить использовать эти замороженные средства для проектов в Газе, Россия могла бы представить это как свой инвестиционный вклад".

В украинских экспертных кругах этот шаг рассматривается как очередная попытка Кремля легализовать конфискованные российские активы под прикрытием "гуманитарной помощи". "Это классический пример того, как российская элита пытается обратить санкции в свою пользу, прикрываясь социальными или гуманитарными мотивами", — отмечают аналитики.

В то же время в РФПИ опровергли любое официальное представление: Дмитриев не получал документы от Шохина и не передавал предложения третьим лицам.

А, как сообщали ранее, лидеры Европейского Союза приняли решение о поддержке Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Ссуда будет обеспечена бюджетным резервом Евросоюза, а не замороженными активами РФ. Однако на эти активы, говорят эксперты, Украина тоже может претендовать. Остается дождаться решения всех стран ЕС.