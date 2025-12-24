logo

BTC/USD

87170

ETH/USD

2924.34

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия готова "использовать чужие деньги" для Газы: Шохин предложил Европе отдать замороженные активы
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готова "использовать чужие деньги" для Газы: Шохин предложил Европе отдать замороженные активы

Кремлевские бизнесмены ищут пути легализации конфискованных Європой средств, чтобы «внести вклад» в восстановление сектора Газа.

24 декабря 2025, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине возмущенно была воспринята новая инициатива главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Он предложил использовать замороженные в Европе российские активы для финансирования восстановления сектора Газа, как сообщают российские СМИ, в частности TASS.

Россия готова "использовать чужие деньги" для Газы: Шохин предложил Европе отдать замороженные активы

Россия хочет использовать замороженные европейские активы для восстановления Газы

По словам Шохина, он обратился с таким предложением к спецпредставителю президента РФ, руководителю Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, с просьбой донести его до спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Мол, "если американцы убедят европейцев разрешить использовать эти замороженные средства для проектов в Газе, Россия могла бы представить это как свой инвестиционный вклад".

В украинских экспертных кругах этот шаг рассматривается как очередная попытка Кремля легализовать конфискованные российские активы под прикрытием "гуманитарной помощи". "Это классический пример того, как российская элита пытается обратить санкции в свою пользу, прикрываясь социальными или гуманитарными мотивами", — отмечают аналитики.

В то же время в РФПИ опровергли любое официальное представление: Дмитриев не получал документы от Шохина и не передавал предложения третьим лицам.

А, как сообщали ранее, лидеры Европейского Союза приняли решение о поддержке Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Ссуда будет обеспечена бюджетным резервом Евросоюза, а не замороженными активами РФ. Однако на эти активы, говорят эксперты, Украина тоже может претендовать. Остается дождаться решения всех стран ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости