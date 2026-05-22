Росія цинічно звітує про тиждень ударів по Україні: куди цілили

Недилько Ксения
Міністерство оборони країни-агресора офіційно визнало проведення чергової масштабної кампанії повітряного терору проти України. У своєму тижневому звіті вороже відомство традиційно спробувало виправдати руйнування цивільних міст вигаданими "дзеркальними заходами".
"С 16 по 22 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — відзвітували російські військові, прикриваючи удари по мирних людях пропагандистськими кліше.
У загарбницькому відомстві також стверджують, що цілями ракет і дронів-камікадзе нібито були виключно стратегічні точки забезпечення української армії.
Зокрема, за версією окупантів, "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ". Також у РФ запевнили, що під вогневий вплив потрапили "военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".
Насправді ж за цими звітами Кремля криються цілком реальні воєнні злочини та руйнування житлового сектора України. Лише за вказаний період із 16 по 22 травня мирні міста пережили низку жорстоких атак:
