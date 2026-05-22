Росія цинічно звітує про тиждень ударів по Україні: куди цілили

Міністерство оборони країни-агресора офіційно визнало проведення чергової масштабної кампанії повітряного терору проти України. У своєму тижневому звіті вороже відомство традиційно спробувало виправдати руйнування цивільних міст вигаданими "дзеркальними заходами".

"С 16 по 22 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — відзвітували російські військові, прикриваючи удари по мирних людях пропагандистськими кліше.

У загарбницькому відомстві також стверджують, що цілями ракет і дронів-камікадзе нібито були виключно стратегічні точки забезпечення української армії.

Зокрема, за версією окупантів, "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ". Також у РФ запевнили, що під вогневий вплив потрапили "военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

Насправді ж за цими звітами Кремля криються цілком реальні воєнні злочини та руйнування житлового сектора України. Лише за вказаний період із 16 по 22 травня мирні міста пережили низку жорстоких атак:

Конотоп (Сумщина), ніч проти 21 травня : Російський БПЛА типу "Шахед" влучив у п'ятиповерховий житловий будинок , де повністю обвалилися три поверхи. Внаслідок цього терористичного акту загинула 9 4 -річна жінка, ще 8 мешканців отримали поранення.

Суми, 21 травня : Окупаційні війська завдали удару по Ковпаківському району міста, поціливши безпосередньо у приватні житлові будинки . Травмовано щонайменше 6 цивільних громадян, серед яких двоє літніх чоловіків госпіталізовані в тяжкому стані.

Дніпро, 21 травня : Упродовж доби місто зазнало масованих атак, зокрема із застосуванням реактивних БПЛА та ракет. Ворог поцілив у житлову забудову — пошкоджено вісім будинків та кафе , зруйновано дах чотириповерхівки. Поранення дістали 19 мирних жителів , серед яких троє дітей, включаючи 9-місячну дівчинку.

Дніпро, ніч проти 18 травня: Масований комбінований обстріл ракетами та дронами спровокував кілька пожеж у житловому кварталі, у тому числі на даху 24-поверхового хмарочоса. Травми дістали щонайменше 18 містян, з яких двоє — діти.

