Россия цинично отчитывается о неделе ударов по Украине: куда целились

Недилько Ксения
Министерство обороны страны-агрессора официально признало проведение очередной масштабной кампании воздушного террора против Украины. В своем недельном отчете вражеское ведомство традиционно попыталось оправдать разрушение гражданских городов вымышленными "зеркальными мерами".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
"С 16 по 22 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — отчитались российские военные, прикрывая удары по мирным людям пропаганды.
В захватническом ведомстве также утверждают, что целями ракет и дронов-камикадзе якобы были исключительно стратегические точки обеспечения украинской армии.
В частности, по версии оккупантов, "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые ВСУ". Также в РФ заверили, что под огненное влияние попали "военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".
На самом же деле, за этими отчетами Кремля кроются вполне реальные военные преступления и разрушение жилищного сектора Украины. Только за указанный период с 16 по 22 мая мирные города пережили ряд жестоких атак:
