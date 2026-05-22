Россия цинично отчитывается о неделе ударов по Украине: куда целились

Министерство обороны страны-агрессора официально признало проведение очередной масштабной кампании воздушного террора против Украины. В своем недельном отчете вражеское ведомство традиционно попыталось оправдать разрушение гражданских городов вымышленными "зеркальными мерами".

"С 16 по 22 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — отчитались российские военные, прикрывая удары по мирным людям пропаганды.

В захватническом ведомстве также утверждают, что целями ракет и дронов-камикадзе якобы были исключительно стратегические точки обеспечения украинской армии.

В частности, по версии оккупантов, "в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые ВСУ". Также в РФ заверили, что под огненное влияние попали "военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

На самом же деле, за этими отчетами Кремля кроются вполне реальные военные преступления и разрушение жилищного сектора Украины. Только за указанный период с 16 по 22 мая мирные города пережили ряд жестоких атак:

Конотоп (Сумщина), ночь на 21 мая : Российский БПЛА типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом , где полностью обрушились три этажа. В результате этого террористического акта погибла 9 4- летняя женщина, еще 8 жителей получили ранения.

Сумы, 21 мая : Оккупационные войска нанесли удар по Ковпаковскому району города, попав непосредственно в частные жилые дома . Травмированы по меньшей мере 6 гражданских граждан, среди которых двое пожилых мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии.

Днепр, 21 мая : На протяжении суток город подвергся массированным атакам, в частности с применением реактивных БПЛА и ракет. Враг попал в жилую застройку — повреждены восемь домов и кафе , разрушена крыша четырехэтажки. Ранения получили 19 мирных жителей, среди которых трое детей, включая 9-месячную девочку.

Днепр, ночь против 18 мая: Массированный комбинированный обстрел ракетами и дронами спровоцировал несколько пожаров в жилом квартале, в том числе на крыше 24-этажного небоскреба. Травмы получили не менее 18 горожан, из которых двое – дети.

