Росія цинічно бреше світу: розкрито вражаючий провал обіцянки Кремля

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на чергову заяву спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, який стверджував, що Росія, США та Україна нібито наблизилися до дипломатичного врегулювання війни. Український лідер назвав такі слова "повним нісенітницею".

За словами Зеленського, у Вашингтоні вже добре усвідомлюють, що російським заявам довіряти не можна. Міністр фінансів США Скотт Бессент чітко охарактеризував Дмитрієва, назвавши його звичайним пропагандистом Кремля.

"Бессент абсолютно правильно сказав про цього Дмитрієва – це просто пропагандист", – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Сполучені Штати раніше намагалися налагодити довірливий діалог із Москвою. Проте щоразу Кремль використовував переговори для маніпуляцій та спроб обдурити Вашингтон.

"З цими людьми росіяни завжди намагаються домовитись вигідно для себе, обіцяють одне, а потім брешуть на кожному кроці", – підкреслив глава держави.

Президент також розповів, що на початку співпраці з американським міністром фінансів у Києва теж були складнощі, однак завдяки чесності й відкритості вдалося знайти спільну мову та підписати важливі документи.

"Ми діяли чесно, знайшли компроміс, виробили спільне рішення і підписали документ. Ось у цьому й полягає різниця між Україною та Росією", – зазначив Зеленський.

