logo_ukra

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія цинічно бреше світу: розкрито вражаючий провал обіцянки Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія цинічно бреше світу: розкрито вражаючий провал обіцянки Кремля

Представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна нібито наблизилися до дипломатичного вирішення конфлікту, однак подробиць не розкрив.

28 жовтня 2025, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на чергову заяву спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, який стверджував, що Росія, США та Україна нібито наблизилися до дипломатичного врегулювання війни. Український лідер назвав такі слова "повним нісенітницею".

Росія цинічно бреше світу: розкрито вражаючий провал обіцянки Кремля

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, у Вашингтоні вже добре усвідомлюють, що російським заявам довіряти не можна. Міністр фінансів США Скотт Бессент чітко охарактеризував Дмитрієва, назвавши його звичайним пропагандистом Кремля.

"Бессент абсолютно правильно сказав про цього Дмитрієва – це просто пропагандист", – наголосив президент. 

Володимир Зеленський зазначив, що Сполучені Штати раніше намагалися налагодити довірливий діалог із Москвою. Проте щоразу Кремль використовував переговори для маніпуляцій та спроб обдурити Вашингтон.

"З цими людьми росіяни завжди намагаються домовитись вигідно для себе, обіцяють одне, а потім брешуть на кожному кроці", – підкреслив глава держави.

Президент також розповів, що на початку співпраці з американським міністром фінансів у Києва теж були складнощі, однак завдяки чесності й відкритості вдалося знайти спільну мову та підписати важливі документи.

"Ми діяли чесно, знайшли компроміс, виробили спільне рішення і підписали документ. Ось у цьому й полягає різниця між Україною та Росією", – зазначив Зеленський. 

"Коментарі" вже писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що іранські дрони-камікадзе "Шахед", які Росія масово застосовує проти України, іноді є більшою загрозою, ніж балістичні ракети. Головні причини — їхня кількість, постійна модернізація та складність перехоплення.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини